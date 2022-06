MotoGP, Alex Rins conferma l’accordo con LCR Honda in vista del 2023: “Una grande sfida, a breve la firma” (Di lunedì 27 giugno 2022) Alex Rins sarà un pilota del team LCR Honda nel Mondiale MotoGP 2023. Manca solo il classico “nero su bianco”, ma l’accordo è già stato trovato con piena soddisfazione di ambo le parti. Il pilota catalano, quindi, firmerà il contratto per due anni con la scuderia di Lucio Cecchinello, dopo aver prima sottoscritto un accordo con Honda, dopo che, com’è ben noto, la Suzuki ha deciso di salutare il Motomondiale al termine di questa annata. Una iniezione di qualità ed esperienza per il colosso nipponico che va ad unirsi all’altro pilota del team di Hamamatsu, Joan Mir, che invece dovrebbe accasarsi al fianco di Marc Marquez in HRC Repsol. Se Honda sta vivendo il suo momento peggiore degli ultimi anni, questi nomi assicurano una ripartenza davvero importante ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022)sarà un pilota del team LCRnel Mondiale. Manca solo il classico “nero su bianco”, maè già stato trovato con piena soddisfazione di ambo le parti. Il pilota catalano, quindi, firmerà il contratto per due anni con la scuderia di Lucio Cecchinello, dopo aver prima sottoscritto un accordo con, dopo che, com’è ben noto, la Suzuki ha deciso di salutare il Motomondiale al termine di questa annata. Una iniezione di qualità ed esperienza per il colosso nipponico che va ad unirsi all’altro pilota del team di Hamamatsu, Joan Mir, che invece dovrebbe accasarsi al fianco di Marc Marquez in HRC Repsol. Sesta vivendo il suo momento peggiore degli ultimi anni, questi nomi assicurano una ripartenza davvero importante ...

Pubblicità

OA_Sport : #MotoGP, Alex #Rins conferma l’accordo con LCR Honda in vista del 2023: “Una grande sfida, a breve la firma” - corsedimoto : MOTOGP - Il mercato piloti attende gli ultimi annunci. Alex Rins ha detto no a Ducati Gresini, Marc Marquez 'benedi… - gponedotcom : 'Avevo bisogno di un cambiamento, i Costruttori europei hanno cambiato l'approccio alla MotoGP. Ne ho parlato con M… - motorboxcom : #MotoGP Pochi annunci ufficiali, ma il grosso del mercato è già fatto! Scopri dove andranno Alex #Rins, Joan #Mir,… - MCNSport : Alex Marquez will race alongside Fabio Di Giannantonio at Gresini Racing Ducati in 2023. #MotoGP #DutchTT… -