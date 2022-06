LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia nono dopo la seconda rotazione (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 16.33: In questa terza rotazione Marsaglia perderà sicuramente molte posizioni. Anche lo spagnolo Arevalo allunga di molto sull’azzurro, che deve assolutamente fare molto bene nei prossimi Tuffi. 16.31: Purtroppo non è preciso Lorenzo Marsaglia nel doppio e mezzo indietro carpiato. Sono solo 48 punti ed ora la qualificazione alla finale è a rischio. 16.28: 85.75 per il cinese Wang (172.45), che si porta al comando davanti a Jack Laugher (157.05) e al colombiano Uribe (148.20). Lorenzo Marsaglia è nono dopo due rotazioni. 16.27: Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 16.33: In questa terzaperderà sicuramente molte posizioni. Anche lo spagnolo Arevalo allunga di molto sull’azzurro, che deve assolutamente fare molto bene nei prossimi. 16.31: Purtroppo non è precisonel doppio e mezzo indietro carpiato. Sono solo 48 punti ed ora la qualificazione alla finale è a rischio. 16.28: 85.75 per il cinese Wang (172.45), che si porta al comando davanti a Jack Laugher (157.05) e al colombiano Uribe (148.20).due rotazioni. 16.27: Il ...

