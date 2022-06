Le patenti di guida B in Italia sono circa 35,7 milioni (Di lunedì 27 giugno 2022) . Tra il 2016 e il 2021 il numero di patenti di guida B attive nel nostro Paese è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi intorno a quota ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) . Tra il 2016 e il 2021 il numero didiB attive nel nostro Paese è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi intorno a quota ...

Pubblicità

GiacomoConcas : @Gimax38 Io rilascio certificati patente di guida per davvero ma non credevo esistessero patenti di tifo. @Freddyascott - YouTvrs : Guida in stato di ebbrezza, quattro patenti ritirate nella notte - - RikIranez : RT @alessiofasano: @Alex_Cavasinni A un personaggio così, dovrebbero fare ogni anno il controllo del patentino da pubblicista. Come per le… - alessiofasano : @Alex_Cavasinni A un personaggio così, dovrebbero fare ogni anno il controllo del patentino da pubblicista. Come pe… - ANSA_Motori : Federpneus, l'auto è ancora tra gli interessi degli italiani. Tra il 2016 e il 2021 il numero di patenti di guida B… -