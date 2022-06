Infarto, attenzione al gruppo sanguigno: i numeri preoccupano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci sarebbe una correlazione tra il gruppo sanguigno e l’Infarto? Per un recente studio parrebbe di sì. Ecco tutti i dettagli del caso. Sono tanti gli studi che cercano di capire i motivi che portano ad un Infarto. In questo caso, una ricerca sembrerebbe aver rivelato una certa correlazione tra chi possiede un determinato gruppo sanguigno e l’Infarto. Questo, inoltre, ha tantissimi fattori che portano all’emergere dei rischio. Insomma, qualsiasi dettaglio non è da trascurare. Adobe StockLo studio è stato condotto per fare luce sulla salute del cuore. La ricerca è stata pubblicata dall’American Heart Association. In tale studio non si è messo in luce solo l’Infarto legato al gruppo sanguigno ma anche ... Leggi su chenews (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci sarebbe una correlazione tra ile l’? Per un recente studio parrebbe di sì. Ecco tutti i dettagli del caso. Sono tanti gli studi che cercano di capire i motivi che portano ad un. In questo caso, una ricerca sembrerebbe aver rivelato una certa correlazione tra chi possiede un determinatoe l’. Questo, inoltre, ha tantissimi fattori che portano all’emergere dei rischio. Insomma, qualsiasi dettaglio non è da trascurare. Adobe StockLo studio è stato condotto per fare luce sulla salute del cuore. La ricerca è stata pubblicata dall’American Heart Association. In tale studio non si è messo in luce solo l’legato alma anche ...

