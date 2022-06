Gazzetta – Juve, Di Maria ha detto “sì”, la conferma viene dal suo entourage (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 16:02:26 L’autorevole GdS: L’attaccante argentino è a Ibiza, per lui garantisce il suo staff: “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose” Angel Di Maria è sempre più vicino alla Juve. La conferma diretta è arrivata da parte dell’entourage del giocatore argentino ex Psg. “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose”, le parole dello staff che lavora per Di Maria e pubblicate su “La Stampa”. Vacanze&tridente — Il giocatore sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza con la moglie Jorgelina Cardoso, le figlie Mia e Pia ed i colleghi amici Paredes e Lo Celso, con rispettive famiglie. Dopo giorni di riflessione e di indecisione che hanno fatto seguito all’offerta bianconera, ieri è giunta a Torino ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 16:02:26 L’autorevole GdS: L’attaccante argentino è a Ibiza, per lui garantisce il suo staff: “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose” Angel Diè sempre più vicino alla. Ladiretta è arrivata da parte dell’del giocatore argentino ex Psg. “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose”, le parole dello staff che lavora per Die pubblicate su “La Stampa”. Vacanze&tridente — Il giocatore sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza con la moglie Jorgelina Cardoso, le figlie Mia e Pia ed i colleghi amici Paredes e Lo Celso, con rispettive famiglie. Dopo giorni di riflessione e di indecisione che hanno fatto seguito all’offerta bianconera, ieri è giunta a Torino ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - Gazzetta_it : De Ligt può andar via dalla Juve? No, anzi sì: in cambio di 120 milioni - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Luis Alberto, Siviglia si avvicina? Monza-Cragno: è ufficiale - La Gazzetta dello Sport - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Ripartizione diritti tv (italiani) stagione 2021/2022: Inter 84,2 mln Juve 77,9 mln Milan 77,8 mln Napoli 68,5 mln Roma… -