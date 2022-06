Dove vedere Isola dei Famosi 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Finale lunedì 27 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa sera, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda la Finale della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi 2022. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi che avrà al suo fianco nel ruolo di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’ inviato in Honduras sarà Alvin. CLICCA QUI PER LE ANTICIPAZIONI L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Amici 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Finale 15 maggio Prima tv assoluta per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore Una Vita anticipazioni del 29 settembre 2020 ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa sera, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda ladella nuova edizione dell’dei. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi che avrà al suo fianco nel ruolo di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’ inviato in Honduras sarà Alvin. CLICCA QUI PER LE ANTICIPAZIONI L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Amicitv5?15 maggio Prima tv assoluta per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore Una Vita anticipazioni del 29 settembre 2020 ...

