Di Marzio conferma: #Calciomercato | @Frosinone1928, acquisito #Lucioni in prestito annuale dal @Off… (Di lunedì 27 giugno 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profilo Twitter una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: #Calciomercato @Frosinone1928, acquisito #Lucioni in prestito annuale dal @OfficialUSLeccehttps://t.co/KDbMTIw7Je — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 2 retweet e 70 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Di Marzio conferma: #Calciomercato @Frosinone1928, acquisito #Lucioni in ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) Il re del calciomercato hato dal suo profilo Twitter una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore:indal @OfficialUSLeccehttps://t.co/KDbMTIw7Je — Gianluca Di(@Di) June 25, 2022 Adell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 2 retweet e 70 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca DiL'articolo Diin ...

Pubblicità

itsnotanangel : @Ghisoni4 Anche io mi fido incondizionatamente di lui Comunque la notizia di acerbi l’ha fatta uscire solo il corr… - _Rubinho_neto_ : @Gretao90 Non ci credo proprio, solo se Di Marzio lo conferma. ma riguardo alle tue domande, lo United giocherà pe… - DanieleEspa : La questione Botman conferma che: 1) la maggior parte dei giornalisti vi racconta fregnacce sul calciomercato eppur… - ChristianTolve : RT @amoflorenzi: Quindi di marzio si conferma il più informato sul mercato del Milan Strano pensavo non sapesse nulla - marcullo02 : RT @amoflorenzi: Quindi di marzio si conferma il più informato sul mercato del Milan Strano pensavo non sapesse nulla -