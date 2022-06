Del Vecchio e un impero da 80 miliardi: da Mediobanca a Generali, si apre la partita per la successione (Di lunedì 27 giugno 2022) I sei figli ereditano la proprietà del 12,5% del capitale della finanziaria Delfin in piena proprietà, mentre la moglie Nicoletta Zampillo il 25%, diventando la prima azionista della finanziaria. Lo statuto blinda però gli assetti di governance già a monte: è previsto che ogni decisione venga presa con una maggioranza dell’88% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 giugno 2022) I sei figli ereditano la proprietà del 12,5% del capitale della finanziaria Delfin in piena proprietà, mentre la moglie Nicoletta Zampillo il 25%, diventando la prima azionista della finanziaria. Lo statuto blinda però gli assetti di governance già a monte: è previsto che ogni decisione venga presa con una maggioranza dell’88%

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - AlbiDiaco : @maurovanetti La sua ricchezza stimata in appena 25 miliardi. Davvero troppo poco, paragonato alla ricchezza dichi… - sciltian : RT @AnnamariaBiello: Giovanotti da reddito di cittadinanza inchinatevi per la morte di Leonardo Del Vecchio, leggete la sua storia, impara… -