Anellucci | “Credo che l’Inter resterà la favorita anche senza Skriniar”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 27 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.: “Fabian è un professionista, escluderlo sarebbe anacronistico” “Da quello che si legge, Ospina non dovrebbe rimanere, pertanto c’è necessità di puntare forte su Meret. Fino a qualche tempo fa era un portiere dal grande avvenire, poi non so cosa sia successo nello sviluppo della sua carriera. Nonostante sia un prospetto molto importante, ed a me piaccia molto, a Napoli non è ben visto. Ha maturato una discreta esperienza,che si meriti il ruolo di primo portiere”. Sulesse della Juve per Dzeko “La Juve è uno di quei club che ha ...