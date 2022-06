Aborto Usa, Pillon a Scanzi: “Io poveraccio ma amato da Dio” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono un poveraccio? Possibile. Ma sono un poveraccio amato immensamente da Dio. Come te. E come tutti quei bambini che magari si salveranno dal bidone della spazzatura ospedaliera. Pensaci. Buona giornata”. In un tweet, il senatore della Lega Simone Pillon replica al giornalista Andrea Scanzi che si era rivolto a lui spiegando che “il leghista esulta ogni volta che tolgono diritti”, apostrofandolo come un “poveraccio”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono un? Possibile. Ma sono unimmensamente da Dio. Come te. E come tutti quei bambini che magari si salveranno dal bidone della spazzatura ospedaliera. Pensaci. Buona giornata”. In un tweet, il senatore della Lega Simonereplica al giornalista Andreache si era rivolto a lui spiegando che “il leghista esulta ogni volta che tolgono diritti”, apostrofandolo come un “”. L'articolo proviene da Italia Sera.

