Mantenimento figli, cosa prevede la legge per chi non paga (Di domenica 26 giugno 2022) L’obbligo dell’assegno di Mantenimento per i figli è stabilito dalla legge nel caso di separazione o divorzio. In caso di omissione si entra nel penale L’assegno di Mantenimento spetta a coniuge e figli in seguito a separazione o divorzio. Generalmente è il coniuge più debole, ovvero con sostanze minori, a beneficiarne. La Corte di Cassazione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 26 giugno 2022) L’obbligo dell’assegno diper iè stabilito dallanel caso di separazione o divorzio. In caso di omissione si entra nel penale L’assegno dispetta a coniuge ein seguito a separazione o divorzio. Generalmente è il coniuge più debole, ovvero con sostanze minori, a beneficiarne. La Corte di Cassazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

RaffaelloLupi : @andreacarinci @opificioprugna @cotza_gianluca Poi ovviamente non si può far carico solo alle donne del problema d… - disurban : Quello che non capisco è che se un padre di disinteressa dei figli, deve pagare il mantenimento. Se la madre decide… - kin061 : @ozakiyuko1 Gentile Yuko, la decisione di fare figli è essenzialmente femmina. Sono le donne a decidere prima, dura… - Soul_Sword_Koto : @Sargans2 Padre o madre che sia chiunque ha l'obbligo di mantenimento dei figli ormai. - _psychoAshley_ : RT @MajestyCatsy: Il colmo - e non è una novità in termini di legge - è che negli USA per gli uomini c’è l’obbligo del mantenimento dei fig… -