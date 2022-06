LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria punta alla finale. Tocci/Marsaglia chiudono sesti (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PallaNUOTO) 19.18: Triplo e mezzo avanti carpiato da 61.50 per Sarah Jodoin di Maria, che si porta a 125.50 in terza posizione. 19.16: 81 punti con lo stesso tuffo per la connazionale Chen Yuxi, che si inserisce al secondo posto. Sarah Jodoin di Maria è nona dopo il primo tuffo. 19.15: ECCO I 10! Sono ben quattro per Quan Hongchang, che vola al comando con 87 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato. 19.14: 76.80 per la brasiliana OLIVEira che vola al comando della classifica. Ora tocca alle cinesi. 19.12: Pandelela Pamg ottiene 67.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato. E’ seconda dietro la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PNUOTO) 19.18: Triplo e mezzo avanti carpiato da 61.50 per Sarahdi, che si porta a 125.50 in terza posizione. 19.16: 81 punti con lo stesso tuffo per la connazionale Chen Yuxi, che si inserisce al secondo posto. Sarahdiè nona dopo il primo tuffo. 19.15: ECCO I 10! Sono ben quattro per Quan Hongchang, che vola al comando con 87 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato. 19.14: 76.80 per la brasiliana Oira che vola al comando della classifica. Ora tocca alle cinesi. 19.12: Pandelela Pamg ottiene 67.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato. E’ seconda dietro la ...

