Juventus: Koulibaly e non solo, i nomi monitorati per la difesa (Di domenica 26 giugno 2022) Aspettando di capire cosa succederà con Matthijs De Ligt, cercato dal Chelsea, la Juventus si sta muovendo per gli eventuali sostituti.... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Aspettando di capire cosa succederà con Matthijs De Ligt, cercato dal Chelsea, lasi sta muovendo per gli eventuali sostituti....

Pubblicità

DAZN_IT : #Koulibaly spegne il mercato ? 'Non andrò mai alla #Juventus' #DAZN - Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: assalto a Koulibaly. Il Napoli chiede 40 milioni e potrebbe chiedere Gatti nell'operazione'?… - JuventusUn : #Juventus, #Koulibaly non basta: altri 30 milioni al #Napoli! DOPPIO COLPO? - sportli26181512 : Juventus: Koulibaly e non solo, i nomi monitorati per la difesa: Aspettando di capire cosa succederà con Matthijs D… -