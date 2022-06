Inter, non solo Milenkovic occhi su Soyuncu del Leicester (Di domenica 26 giugno 2022) Caglar Soyuncu osservato speciale dell’Inter La missione londinese di qualche settimana fa potrebbe essere servita a Piero Ausilio non solo intavolare i discorsi con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku, ma anche per incontrare l’agente di Caglar Soyuncu, difensore del Leicester in scadenza di contratto nel 2023 come il serbo e che potrebbe arrivare in nerazzurro al posto di Skriniar. “E se parte Skriniar, diventano due i difensori da acquistare. Bremer resta il primo obiettivo: veloce, potente e duttile, anche per questo il Torino è fermo sulla richiesta di 50 milioni. Resta vivo l’Interesse per Milenkovic della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2023”. “Ma nelle ultime ora sono in netta risalita le quotazioni di Caglar Soyuncu: la ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Caglarosservato speciale dell’La missione londinese di qualche settimana fa potrebbe essere servita a Piero Ausilio nonintavolare i discorsi con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku, ma anche per incontrare l’agente di Caglar, difensore delin scadenza di contratto nel 2023 come il serbo e che potrebbe arrivare in nerazzurro al posto di Skriniar. “E se parte Skriniar, diventano due i difensori da acquistare. Bremer resta il primo obiettivo: veloce, potente e duttile, anche per questo il Torino è fermo sulla richiesta di 50 milioni. Resta vivo l’esse perdella Fiorentina, contratto in scadenza nel 2023”. “Ma nelle ultime ora sono in netta risalita le quotazioni di Caglar: la ...

