CM.com – UFFICIALE: Bale ha deciso la sua prossima squadra. Niente Cardiff, giocherà con Chiellini | Mercato (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 23:58:00 CalcioMercato.com riporta quanto segue: Ora è UFFICIALE: Gareth Bale, fresco uscente dal Real Madrid, che era in cerca di una squadra per arrivare al meglio della condizione al Mondiale 2022, ha fatto la sua scelta. Dopo aver flirtato a lungo con il Cardiff City, squadra della capitale del suo Paese, la decisione è ricaduta sui Los Angeles FC, nella MLS americana. Bale sarà dunque compagno di squadra dell’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini. La conferma è arrivata dallo stesso giocatore tramite un tweet.I DETTAGLI – The Athletic fornisce qualche info in più: si parla di un contratto di un anno con opzione di estensione per ulteriori 18 mesi, dunque in totale due anni e mezzo se le ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 23:58:00 Calcio.com riporta quanto segue: Ora è: Gareth, fresco uscente dal Real Madrid, che era in cerca di unaper arrivare al meglio della condizione al Mondiale 2022, ha fatto la sua scelta. Dopo aver flirtato a lungo con ilCity,della capitale del suo Paese, la decisione è ricaduta sui Los Angeles FC, nella MLS americana.sarà dunque compagno didell’ex capitano della Juventus Giorgio. La conferma è arrivata dallo stesso giocatore tramite un tweet.I DETTAGLI – The Athletic fornisce qualche info in più: si parla di un contratto di un anno con opzione di estensione per ulteriori 18 mesi, dunque in totale due anni e mezzo se le ...

