Ciclismo | Filippo Zana | “Non ci credo | oggi è stato tutto perfetto”

(Di domenica 26 giugno 2022)conquista il Tricolore. Il classe 1999 della Bardiani-CSF-Faizanè vince la volata ristretta contro Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Andrea Piccolo e si laurea nuovo campione d’Italia disu strada. Un successo spettacolare, che conferma la crescita di un corridore sempre più interessante. “Non ciancora. Ho datoe sono riuscito a vincere il titolo italiano – ha dichiaratoin lacrime ai microfoni di Rai 2 subito dopo l’arrivo -. Non lo so, non ci. Sono contentissimo, ringrazio tutta la squadra”., Campionati Italiani 2022:trionfa a sorpresa ad Alberobello e agguanta il Tricolore, battuti Rota e Battistella Il nativo di Thiene ha poi continuato ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ?????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????? ?? ???????????????????? ?????????? Con un tempo di 40'29''10, Ganna spazza via tutti: è il nuov… - sportmediaset : Filippo Zana nuovo campione italiano: sprint vincente ad Alberobello e lacrime di gioia #ciclismo - SportRepubblica : Filippo Zana nuovo campione italiano di ciclismo - gilnar76 : LA STRAORDINARIA VOLATA DI FILIPPO ZANA, CAMPIONE ITALIANO CICLISMO ad ALBEROBELLO #Finoallafine #Forzajuve… - zazoomblog : Ciclismo Campionati Italiani 2022: Filippo Zana trionfa a sorpresa ad Alberobello e agguanta il Tricolore battuti R… -

L'azzurro si è imposto ad Alberobello e indosserà la maglia tricolore ALBEROBELLO -Zana ha vinto in una volata a quattro la prova in linea dei campionati italiani 2022 riservata agli uomini élite e indosserà così la maglia tricolore. La gara, tornata in Puglia dopo diversi ...Zana ha vinto il campionato italiano, 237 km con partenza da Marina di Ginosa e conclusione ... Leggi i commenti: tutte le notizie 26 giugno - 16:48L'azzurro si è imposto ad Alberobello e indosserà la maglia tricolore ALBEROBELLO (ITALPRESS) - Filippo Zana ha vinto in una volata a quattro la prova in linea dei campionati italiani 2022 ...Ciclismo, Campionati Italiani 2022: le pagelle della prova in linea uomini Elite, sorpresa Zana che si prende la maglia tricolore. Tanti giovani protagonisti ...