Atletica, Elena Vallortigara: “Ai Mondiali voglio andare in finale e poi giocarmela, ci lavoro da una vita” (Di domenica 26 giugno 2022) La prestazione più importante del week-end dei Campionati Italiani di Rieti. Uno show di Elena Vallortigara nel salto in alto al femminile: l’azzurra torna a volare, supera quota 1.98 metri al terzo tentativo e diventa la seconda al mondo nel 2022. Le sue parole dopo la gara: “Mi sono tolta un gran peso perché continuavo a dirmi di stare bene, sapevo di avere queste misure nelle gambe. Sono davvero molto contenta: 1,98 è una misura che mi dà fiducia per i Mondiali. La prossima settimana gareggio a Stoccolma, spero di riconfermarmi su queste misure. La condizione c’è, la tecnica sta ingranando”. Parlando dei Mondiali: “Da Eugene mi aspetto di andare in finale finalmente. E poi di giocarmela. Vorrei essere protagonista in una manifestazione come questa: ci si lavora da ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) La prestazione più importante del week-end dei Campionati Italiani di Rieti. Uno show dinel salto in alto al femminile: l’azzurra torna a volare, supera quota 1.98 metri al terzo tentativo e diventa la seconda al mondo nel 2022. Le sue parole dopo la gara: “Mi sono tolta un gran peso perché continuavo a dirmi di stare bene, sapevo di avere queste misure nelle gambe. Sono davvero molto contenta: 1,98 è una misura che mi dà fiducia per i. La prossima settimana gareggio a Stoccolma, spero di riconfermarmi su queste misure. La condizione c’è, la tecnica sta ingranando”. Parlando dei: “Da Eugene mi aspetto diinfinalmente. E poi di. Vorrei essere protagonista in una manifestazione come questa: ci si lavora da ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 198 seconda al mondo nel 2022! Tamberi… - ilbassanese : Atletica, campionati italiani: Elena Vallortigara vola a 1.98 ed è medaglia d’oro e seconda al mondo in stagione - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 198 seconda al mondo nel 2022! Tamberi… - venti4ore : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Tamb… - venti4ore : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Alle… -