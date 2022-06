(Di sabato 25 giugno 2022)si laureano Campioni del Mondo per la seconda volta nell’arco di una settimana aidi nuoto di Budapest. Dopo l’acuto nel programma tecnico arriva l’affermazione iridata anche nel libero del duo misto complice una performance ai limiti dell’impeccabile. Nulla hanno potuto i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato (89.7333) e i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yijao (88.4000), rispettivamente secondi e terzi nonostante gli ottimi esercizi. Troppo alto il punteggio di 90.9667 messo a referto dalla coppia azzurra che ha danzato in acquamusiche di ‘Beggin’ dei. Godiamoci ancora una volta le perfette combinazioni di, favoritissimi anche per quanto concerne la rassegna ...

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono Campioni del Mondo a #Budapest2022 sulle note di Beggin' dei Maneskin

"Siamo molto contenti per tanti motivi - spiegaMinisini - Contenti di aver finalmente ... sappiamo che possiamo migliorare la nostra performance in finale e adesso vedremo ie studieremo ... VIDEO Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero vincono i Mondiali: l'esercizio emozionante sulle note dei Maneskin Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero si laureano Campioni del Mondo per la seconda volta nell'arco di una settimana ai Mondiali di nuoto di Budapest. Dopo l'acuto nel programma tecnico arriva ..."Siamo molto contenti per tanti motivi – dice Giorgio -. Contenti di aver finalmente sfondato ... sappiamo che possiamo migliorare la nostra performance in finale e adesso vedremo i video e studieremo ...