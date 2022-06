Tacchinardi | 'Milan | prendi Dybala e Berardi o Zaniolo'

Pubblicità

Commenta per primo Intervistato da Tmw , l'ex centrocampista della Juventus, Alessio, ha espresso la propria opinione in merito al futuro di Paulo Dybala. 'Chi potrebbe maggiormente accelerare il rilancio di Dybala tra Inzaghi, Mourinho e Pioli Guardando solo al campo ......Ravanelli, Torricelli, Marocchi, Paulo Sousa, Di Livia, Peruzzi, Roberto Baggio, ... La lotta contro ildi Berlusconi era serratissima. Ad inizio 2000 si erano aggiunti Iuliano, Buffon,...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex calciatore ... Io lo metterei a galleggiare dietro la punta, ma deve tornare a essere più dinamico. Nel Milan ci potrebbe stare al posto ...Il neo allenatore del Lecco ed centrocampista bianconero è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi più caldi del giorno.