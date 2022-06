Strage di Ustica | le celebrazioni per il 42° anniversario

(Di sabato 25 giugno 2022) . “Attorno al Museo”, spettacoli, concerti, performance ed eventi Ricorre il 27 giugno 2022 il quarantaduesimodelladi, che causò la morte di 81 persone in viaggio tra Bologna e Palermo su un DC9 della compagnia Itavia, in una sera di inizio estate del 1980, durante un episodio di guerra aerea, come ricordato dal Giudice Rosario Priore nella sua sentenza ordinanza del 1999. Anche nel 2022 l’Associazione Parenti delle Vittime delladiè impegnata da una parte nella costante richiesta alla Magistratura di concludere le indagini – riaperte nel 2008 dopo che il Presidente Cossiga aveva attribuito alla Francia la responsabilità della tragedia – e indicare i colpevoli, dall’altra nel tener viva la memoria attingendo alle più varie espressioni dei linguaggi artistici ...

Sabato 25 giugno a Palazzo Isolani l'Associazione per la verità sulladiorganizza un incontro per parlare di 'diverse piste che potrebbero ancora portare all'individuazione di esecutori e mandanti e rendere omaggio alle 81 vittime ...Un disastro aereo che ha segnato la memoria del paese e sul quale, a 42 anni di distanza, ancora non si è fatta totale chiarezza. Nell'anniversario delladi, il 27 giugno, la Rai propone approfondimenti, testimonianze e racconti giornalistici per conservare la memoria delle ottantuno vittime e ricostruire le complesse vicende processuali, ...Al Parco della Zucca al via la rassegna ’Attorno al museo’ e il provocatorio slogan sul bus Tper ’Sono stati gli alieni’ ...Oggi l’associazione ’Per la verità’ depositerà il documento ad Amato Cavazza: "Nuovi accertamenti tecnici sui reperti. Trovare autori e mandanti" ...