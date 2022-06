Sparatoria in discoteca a Oslo durante il Pride, due morti (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Sparatoria a Oslo, due morti alla vigilia della parata del Pride di oggi. E’ accaduto, secondo quanto riporta il Washington Post, in un locale notturno del centro, lo storico London Pub secondo quanto riferito dalla polizia locale. Un uomo è stato arrestato. La polizia norvegese non esclude che possa essersi trattato di un attacco omofobo. Per ora si esclude l’ipotesi terrorismo. Oltre alle vittime ci sarebbero undici feriti, di cui sette ricoverati nell’ospedale della città. Gli organizzatori dell’Oslo Pride si definiscono “scioccati da quanto accaduto”. Il London Pub è uno dei locali gay più famosi della capitale norvegese. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) –, duealla vigilia della parata deldi oggi. E’ accaduto, secondo quanto riporta il Washington Post, in un locale notturno del centro, lo storico London Pub secondo quanto riferito dalla polizia locale. Un uomo è stato arrestato. La polizia norvegese non esclude che possa essersi trattato di un attacco omofobo. Per ora si esclude l’ipotesi terrorismo. Oltre alle vittime ci sarebbero undici feriti, di cui sette ricoverati nell’ospedale della città. Gli organizzatori dell’si definiscono “scioccati da quanto accaduto”. Il London Pub è uno dei locali gay più famosi della capitale norvegese. L'articolo proviene da Italia Sera.

