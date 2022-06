Sacchi | «La Serie A sarà imprevedibile Vi dico la mia sul calendario»

(Di sabato 25 giugno 2022) Arrigo, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport commentando ildella prossimaA Arrigo, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport commentando ildella prossimaA. Le sue dichiarazioni:A – «una. Avranno un vantaggio quelli che sapranno adattarsi al più presto alle varie situazioni. Mondiale? I giocatori saranno spremuti e non si sa come torneranno. Per le bigun vero e proprio tour de force con 7 partite al mese e il rischio degli infortuni molto più alto. Ci vogliono rose ampie e professionisti seri fuori dal campo» MILAN – «L’avvio ...

Arrigo Sacchi sulla prossima Serie A, sulle difficoltà di una stagione spezzata in due per il Mondiale in Qatar a dicembre. Si giocheranno fino a 21 partite in... Sulla Gazzetta commenta stagione e calendario: "Verona, Fiorentina, Lazio e Milan in trasferta nelle prime sette giornate sono un bel cominciare" ...L'ex c.t. avvisa: "Il Mondiale spreme, serviranno super atleti e grande serietà dei giocatori. Tra le big, è la Juve ad avere la partenza meno insidiosa" ...