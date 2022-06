Renzo Arbore ricorda Mariangela Melato: “Dopo di lei non posso amare più” (Di sabato 25 giugno 2022) Renzo Arbore, all’anagrafe LoRenzo Giovanni Arbore, è un cantautore, disc jockey, conduttore, clarinettista, musicista, showman, autore, sceneggiatore, regista, compositore e attore italiano. Viene considerato il primo disc jockey italiano. Nella giornata di ieri, 24 Giungo 2022, Arbore ha compiuto 85 anni. Nonostante l’età che avanza, il noto artista prosegue tranquillamente con la sua carriera. In quest’ultimo periodo si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Oggi svelando diversi retroscena sia sulla sua vita pubblica che privata.



Renzo Arbore, la drammatica notizia: fan sconvolti Renzo Arbore ha deciso di svelare qualche retroscena del suo percorso professionale e sulla sua sfera sentimentale, ripercorrendo le sue ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 giugno 2022), all’anagrafe LoGiovanni, è un cantautore, disc jockey, conduttore, clarinettista, musicista, showman, autore, sceneggiatore, regista, compositore e attore italiano. Viene considerato il primo disc jockey italiano. Nella giornata di ieri, 24 Giungo 2022,ha compiuto 85 anni. Nonostante l’età che avanza, il noto artista prosegue tranquillamente con la sua carriera. In quest’ultimo periodo si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Oggi svelando diversi retroscena sia sulla sua vita pubblica che privata., la drammatica notizia: fan sconvoltiha deciso di svelare qualche retroscena del suo percorso professionale e sulla sua sfera sentimentale, ripercorrendo le sue ...

Pubblicità

chetempochefa : “Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotta” Facciamo tanti auguri al grande @Renzo_Arbore per il suo 85°… - _Techetechete : Il #24giugno è un giorno meravigliao: auguri unico e inimitabile @Renzo_Arbore! ?? Questa sera #Techetechete sarà un… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #24giugno 1937 nasce Renzo Arbore. Innovatore in quasi tutti i campi dello spettacolo e della co… - Giusepp60921070 : RT @giusnico19511: Auguroni RENZO ARBORE e grazie per avermi fatto divertire e sorridere, specialmente quando con boncompagni trasmettevat… - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Il personaggio del giorno dopo: Renzo Arbor… -