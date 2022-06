Prima la Juve, ora l'Inter: Antun e quelle richieste che bloccano Dybala (Di sabato 25 giugno 2022) "Ha già ricevuto un’offerta che lo pone tra i 20 più pagati in Europa ed è un'ottima base, l'offerta... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) "Ha già ricevuto un’offerta che lo pone tra i 20 più pagati in Europa ed è un'ottima base, l'offerta...

Pubblicità

forumJuventus : Di Maria: “La Juve è il club più grande d’Italia. So che è interessata a me, sto riflettendo” ??… - MarcelloChirico : #Allegri al telefono?? prima ha chiamato #Pogba e lo ha convinto alla #Juve ora ha chiamato #DiMaria per convincerlo a venire alla #Juventus - sportli26181512 : Prima la Juve, ora l'Inter: Antun e quelle richieste che bloccano Dybala: 'Ha già ricevuto un’offerta che lo pone t… - MariaVarola : @giacav_ @IlMarcheseBN Ma che ne sapete se hanno già il sostituto o no? Siete voi che credete di sapere tutto perch… - Febo67 : RT @Cami71Michele: @VincenzoOrab96 Il calcio serve per agitare e tranquillizzare il popolo. Come era prima il ciclismo nobile ai tempi di C… -