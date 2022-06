Nuoto, Di Liddo: “Soddisfatta per il mio tempo e per il quinto posto assoluto”. Di Pietro: “Questo pomeriggio cercheremo di combattere” (Di sabato 25 giugno 2022) Buona prestazione dell’Italia nella 4×100 mista femminile ai Mondiali di Nuoto. A Budapest le azzurre Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro terminano la loro gara con il terzo posto nella seconda batteria in 3:59.40, tempo che vale il quinto tempo in assoluto e quindi la qualificazione per la finale di oggi pomeriggio. “Nella seconda vasca ho visto le stelle – ha dichiarato Scalia ai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara – Un po’ di stanchezza perché comunque sono tanti giorni di gare però l’importante era qualificare la staffetta. Sono contenda di aver dato il mio contributo questa mattina perché nel pomeriggio gareggerà Margherita (Panziera, ndr).” Dopo Scalia, è stato il turno ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Buona prestazione dell’Italia nella 4×100 mista femminile ai Mondiali di. A Budapest le azzurre Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Die Silvia Diterminano la loro gara con il terzonella seconda batteria in 3:59.40,che vale iline quindi la qualificazione per la finale di oggi. “Nella seconda vasca ho visto le stelle – ha dichiarato Scalia ai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara – Un po’ di stanchezza perché comunque sono tanti giorni di gare però l’importante era qualificare la staffetta. Sono contenda di aver dato il mio contributo questa mattina perché nelgareggerà Margherita (Panziera, ndr).” Dopo Scalia, è stato il turno ...

