Juventus, passi avanti per l'esterno: dalla Serie A (Di sabato 25 giugno 2022) Il mercato degli esterni, quest'anno, è più fitto e intricato che mai, soprattutto se parliamo di giovani. Raoul Bellanova è molto vicino all'Inter, mentre il suo coetaneo Andrea Cambiaso sembrerebbe più vicino alla rivale per eccezione dei nerazzurri: la Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nelle ultime ore la Juventus avrebbe accelerato la corsa al terzino sinistro e la squadra ligure avrebbe aperto alla trattativa, con inserimento di contropartite tecniche. Andrea Cambiaso Genoa La valutazione del Genoa per Cambiaso è di 10 milioni, nonostante il contratto scada tra un anno. I liguri starebbero ragionando su Dragusin, difensore di proprietà bianconera in prestito da gennaio a giugno alla Salernitana, come contropartita tecnica. La probabile partenza di Luca Pellegrini sta spingendo il ds juventino Cherubini a trovare un ...

