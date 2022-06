Domenica In, Mara Venier verso l’addio a settembre? Le parole di Zia Mara (Di sabato 25 giugno 2022) Anche per quest’anno è arrivato il momento delle vacanze estive anche per l’amatissima conduttrice Mara Venier ma i fan non dovranno aspettare molto: ritornerà sul piccolo schermo a settembre. È finita anche questa stagione 21/22 di ‘Domenica In’ e per Mara Venier è giunto il momento di andare in vacanza. L’amata conduttrice veneziana quest’anno ha avuto un bel da fare, dato che la concorrenza ha cercato di schiacciarla in tutti i modi: Mediaset ci è andata giù pesante e in contemporanea a ‘Domenica In’ andavano in onda anche ‘Amici’ di Maria De Filippi e Silvia Toffanin con ‘Verissimo’. Zia Mara però continua ad attirare il pubblico ed ha ottenuto una percentuale più che dignitosa ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 giugno 2022) Anche per quest’anno è arrivato il momento delle vacanze estive anche per l’amatissima conduttricema i fan non dovranno aspettare molto: ritornerà sul piccolo schermo a. È finita anche questa stagione 21/22 di ‘In’ e perè giunto il momento di andare in vacanza. L’amata conduttrice veneziana quest’anno ha avuto un bel da fare, dato che la concorrenza ha cercato di schiacciarla in tutti i modi: Mediaset ci è andata giù pesante e in contemporanea a ‘In’ andavano in onda anche ‘Amici’ di Maria De Filippi e Silvia Toffanin con ‘Verissimo’. Ziaperò continua ad attirare il pubblico ed ha ottenuto una percentuale più che dignitosa ...

Pubblicità

tvblogit : Mara Venier a TvBlog fra la sua Domenica in ed un programma con Maria De Filippi - infoitcultura : Mara Venier torna a Domenica In: «In tv sono libera di essere me stessa» - StraNotizie : Mara Venier parla della prossima Domenica In - BITCHYFit : Mara Venier parla della prossima Domenica In - bellicapelli15 : Mara Venier a TvBlog fra la sua Domenica in ed un programma con Maria De Filippi -