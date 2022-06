Di Maria: “Futuro? Sto riflettendo. Vi dico la mia sulla Juventus e il Barcellona” (Di sabato 25 giugno 2022) Angel Di Maria, ex PSG, ha parlato del suo Futuro ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole sulla Juventus, sull’Argentina e il Barcellona. Juventus – “La Juve è il club più grande d’Italia, è stata una delle squadre a interessarsi a me. Al momento sto riflettendo, mi concentro sulle vacanze e la famiglia. Roma? No, non mi interessa”. MONDIALE – “Il Mondiale si sta avvicinando e io voglio essere in buona forma per andarci, e tornare in Argentina ti limita, se non giochi per Boca Juniors o River Plate non hai possibilità. Se il Mondiale cominciasse oggi sarei pronto ma invece comincerà fra quattro mesi e non puoi sapere in che condizione sarai. Devo trovare una nuova squadra, adattarmi, giocare bene e questo influisce molto”. ARGENTINA – “Tornare al Rosario ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022) Angel Di, ex PSG, ha parlato del suoai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole, sull’Argentina e il– “La Juve è il club più grande d’Italia, è stata una delle squadre a interessarsi a me. Al momento sto, mi concentro sulle vacanze e la famiglia. Roma? No, non mi interessa”. MONDIALE – “Il Mondiale si sta avvicinando e io voglio essere in buona forma per andarci, e tornare in Argentina ti limita, se non giochi per Boca Juniors o River Plate non hai possibilità. Se il Mondiale cominciasse oggi sarei pronto ma invece comincerà fra quattro mesi e non puoi sapere in che condizione sarai. Devo trovare una nuova squadra, adattarmi, giocare bene e questo influisce molto”. ARGENTINA – “Tornare al Rosario ...

