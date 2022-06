Viola obbligo dimora | scoperto si barrica in bagno

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo aveva l’di soggiornare nel comune di residenza, il secondo invece era detenuto agli arresti domiciliari: sono stati entrambi sorpresi, in circostanze diverse, in strada inzione degli obblighi loro imposti. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove gli uomini della Guardia di Finanza, nel corso delle attività di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani, rispettivamente perzione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per evasione. Nel corso di un primo intervento, durante un servizio di perlustrazione da parte del nucleo mobile, una pattuglia di finanzieri ha notato un uomo di 40 anni di Boscoreale, già noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con ...

