Usa | sentenza storica | la Corte Suprema cancella il diritto all’aborto

(Di venerdì 24 giugno 2022) Da oggi, 24 giugno 2022 ilcostituzionalenegli Stati Uniti d’America non esiste più. Da quando a maggio, il giornale americano Politico, in un atto che non ha precedenti nella storia, aveva pubblicato la bozza dellache in qualche modo annunciava quello che solo oggi è certo, negli Usa di Biden si è scatenato l’inferno. Una guerra civile di cui pochissimi hanno raccontato. Non solo, infatti, le abitazioni dei giudici dellacoinvolti nella stesura della, sono state prese d’assalto. La rivolta abortista Ma, in queste settimane, i violenti gruppi abortisti hanno incendiato diversi centri pro life in Wisconsin, Alaska, Washington, Oregon e New York; hanno vandalizzato più di una dozzina di chiese e centri di gravidanza; hanno incendiando ...