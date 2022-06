Ucraina: servizio emergenza, 'fino a 10 anni per sminare il Paese' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Si stima che ci vorranno fino a 10 anni prima che l'Ucraina completi lo sminamento del suo territorio" ha comunicato l'uffico stampa del servizio emergenze ucraino, aumentando così le stime che fino a qualche settimane fa davano a 7 anni la durata delle operazioni di sminamento nel Paese. "fino a 10 anni sono calcoli ottimistici, perché non sappiamo ancora cosa sta succedendo nei territori dove si stanno svolgendo le ostilità attive. E cosa vedremo quando li libereremo dagli occupanti. Le nostre unità stanno ancora lavorando per sminare il Paese dopo la prima e la seconda guerra mondiale". Secondo il servizio emergenze, in Ucraina circa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Si stima che ci vorrannoa 10prima che l'completi lo sminamento del suo territorio" ha comunicato l'uffico stampa delemergenze ucraino, aumentando così le stime chea qualche settimane fa davano a 7la durata delle operazioni di sminamento nel. "a 10sono calcoli ottimistici, perché non sappiamo ancora cosa sta succedendo nei territori dove si stanno svolgendo le ostilità attive. E cosa vedremo quando li libereremo dagli occupanti. Le nostre unità stanno ancora lavorando perildopo la prima e la seconda guerra mondiale". Secondo ilemergenze, incirca ...

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: servizio emergenza, 'fino a 10 anni per sminare il Paese' - - MBonciolini : RT @ChanceGardiner: Per salvare il mondo basta abbandonare Zelensky e l'Ucraina a se stessi. Hanno fatto tutto da soli, consapevolmente, pe… - Maryljacb : RT @ChanceGardiner: Per salvare il mondo basta abbandonare Zelensky e l'Ucraina a se stessi. Hanno fatto tutto da soli, consapevolmente, pe… - ValerioC1 : RT @ChanceGardiner: Per salvare il mondo basta abbandonare Zelensky e l'Ucraina a se stessi. Hanno fatto tutto da soli, consapevolmente, pe… - FcaPitti : RT @ChanceGardiner: Per salvare il mondo basta abbandonare Zelensky e l'Ucraina a se stessi. Hanno fatto tutto da soli, consapevolmente, pe… -