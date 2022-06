No! In televisione non è stata provata l’esistenza delle scie chimiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Circola su Facebook un video che cerca di provare l’esistenza delle scie chimiche. Tra gli elementi a sostegno della teoria ci sono: uno spezzone di un servizio del Tg2, delle dichiarazioni dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, un commento del biologo nutrizionista Giovanni Moscarella, e varie foto che mostrano aerei pieni di cisterne e loghi sulle divise degli aviatori. Nessuno di questi elementi, però, prova l’esistenza delle scie chimiche. Per chi ha fretta: Un servizio del Tg2 viene tagliato in maniera da far sembrare che parli delle scie chimiche. Le dichiarazioni di Di Pietro non si riferiscono alle scie chimiche. Giovanni Moscarella è ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Circola su Facebook un video che cerca di provare. Tra gli elementi a sostegno della teoria ci sono: uno spezzone di un servizio del Tg2,dichiarazioni dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, un commento del biologo nutrizionista Giovanni Moscarella, e varie foto che mostrano aerei pieni di cisterne e loghi sulle divise degli aviatori. Nessuno di questi elementi, però, prova. Per chi ha fretta: Un servizio del Tg2 viene tagliato in maniera da far sembrare che parli. Le dichiarazioni di Di Pietro non si riferiscono alle. Giovanni Moscarella è ...

