La violenza contro le donne? Non è soltanto fisica. In Libere…di vivere 4 storie di ordinaria sopraffazione (Di venerdì 24 giugno 2022) “Diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti”: è l’obiettivo del docufilm “Libere di… vivere”, scritto e diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC film, da un’idea di Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, che per primo affronta questo fenomeno esteso, ma ancora poco noto. Il tutto attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, per oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, grazie anche alla fotografia di Nicola Saraval, il montaggio di Daniele Tullio e le musiche del maestro Matteo Sartini. A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 giugno 2022) “Diffondere la conoscenza dellaeconomica di genere e le sue conseguenze devastanti”: è l’obiettivo del docufilm “Libere di…”, scritto e diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC film, da un’idea di Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, che per primo affronta questo fenomeno esteso, ma ancora poco noto. Il tutto attraverso testimonianze reali divittime di questo tipo di abusi, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, per oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, grazie anche alla fotografia di Nicola Saraval, il montaggio di Daniele Tullio e le musiche del maestro Matteo Sartini. A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle ...

Pubblicità

pdnetwork : Il Senatore #Pillon, ancora lui, dà voce in Senato a due blogger più volte denunciati per istigazione alla violenza… - Piu_Europa : Senato ha approvato una mozione, a sostegno della Corte Penale Internazionale nei casi di violenza contro le donne… - rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - MicheleTeso7 : @mr_meco La violenza dei cattolici e delle religioni in generale contro i diversi è fortissima.Cloe Bianco è stata… - claudiotattini1 : @pdnetwork Andreste tutti arrestati per violenza contro tutti gli Italiani?? -