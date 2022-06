(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguitostampa del coordinamento ‘’: “Dispiace dover intervenire in seguito a un episodio di cronaca ma l’verificatosi questa mattina in contradamerita una riflessione. Sui ritardi e le lungaggini che stanno caratterizzando i lavori che insistono lungo quella parte della statale Appia, infatti, abbiamo più volte sollecitato una iniziativa dell’amministrazione. Nel corso di uno dei tanti interventi prodotti nella competente commissione consiliare ci era stato pure garantito un momento di confronto con il Responsabile Unico del Procedimento. Questo confronto non c’è mai stato. Allo stesso modo, nessuna informazione utile sul cronoprogramma è mai stata fornita. Eppure la nostraera chiara: capire ...

... alla contrada, di Benevento, per alcune lastre di vetro finite su un'auto. Ferito il ... Complicato per i soccorritori arrivare sul luogo dell'a causa del traffico che a quell'ora è ...Traffico in tilt lungo la strada statale Appia, in contradaa Benevento a seguito di un'che ha visto protagonista, suo malgrado, un 40enne. L'uomo era a bordo della sua Nissan Qashqai quando il camion che lo precedeva ha perso un carico di ... Incidente Epitaffio, Città Aperta: “Pericolosità del cantiere nota ma alle nostre richiesta mai ricevuto risposte” Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale Appia all’altezza di contrada Epitaffio, alle porte di Benevento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una camion, che trasportava lastre in ...Incidente ad Eboli, ferita una ragazza di 37 anni. La giovane si è ribaltata con l'auto ed è finita in una proprietà privata ...