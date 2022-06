Il Bayern Monaco chiama Cristiano Ronaldo?

(Di venerdì 24 giugno 2022) I campioni di Germania potrebbero non fermarsi a Sadio Mane’ per sostituire Lewandosky, ormai sempre più con la testa al Barcellona. Il, infatti, starebbe pensando di sostituire il polacco conorientato a lasciare lo United una stagione dopo il suo ritorno.: cosa bolle in pentola? Dalla Spagna giunge la notizia che i bavaresi si sarebbero messi sullo tracce del campione portoghese la cui avventura con i Red Devils pare sia giunta al capolinea dopo una stagione conclusa senza titoli e soprattutto senza la qualificazione alla prossima Champions League, competizione nella quale Cr7 è stato il re con ben 5 affermazioni. Il Bayergli darebbe la possibilità di ...

