(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè stato fatto esplodere, poco prima delle 4,all’dell’agenziaria Mps di via Aniello Palumbo, a. La forte deflagrazione ha causato danni alla porta di accesso. Spavento per gli abitanti della zona che sono stati svegliati dal sonno di soprassalto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Giugliano, esploso #Ordigno dinanzi a ingresso #Banca: paura tra i residenti ** - GiosuRosa : RT @rep_napoli: Esploso un ordigno davanti a una banca a Giugliano: paura tra i residenti [aggiornamento delle 08:00] - rep_napoli : Esploso un ordigno davanti a una banca a Giugliano: paura tra i residenti [aggiornamento delle 08:00] -

La Repubblica

...da fuoco in direzione degli pneumatici posteriori del veicolo mentre un altro poliziotto ha... I tre, di 44, 45 e 56 anni, tutti diin Campania, quest'ultimo con precedenti di polizia, ......da fuoco in direzione degli pneumatici posteriori del veicolo mentre un altro poliziotto ha... I., 45enne e 56enne di, quest'ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per ... Esploso un ordigno davanti a una banca a Giugliano: paura tra i residenti Un ordigno è stato fatto esplodere, poco prima delle 4, dinanzi all'ingresso dell'agenzia bancaria Mps di via Aniello Palumbo, a Giugliano. La forte deflagrazione ha causato danni alla porta di access ...I tre, un 44enne di Marano ed un 45enne e 56enne di Giugliano in Campania sono stati arrestati per porto illegale di armi, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale ...