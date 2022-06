Futuro Thorsby | il centrocampista conteso da Napoli e Salernitana

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ildipotrebbe essere lontano dalla Sampdoria:si contendono il norvegese Ildipotrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Ilnorvegese è stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane. A contenderselo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero. Al momento in pole è la squadra di Iervolino, ma attenzione agli azzurri che potrebbero trovare inun vero e proprio colpo low cost. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ildipotrebbe essere lontano dalla Sampdoria: Napoli e Salernitana si contendono il norvegese Ildipotrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Il centrocampista norvegese è ...... 'vendicando' così il 2 - 1 di qualche giorno fa deciso dalla doppietta delattaccante del ... Nyland; Pederson, Hanche - Olsen, Ostigard, Meling;, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, ...Calciomercato Sampdoria, Romei ha fatto un tentativo per Bove. La Roma si è opposta, ma ci saranno degli sviluppi.Morten Thorsby è ancora una volta tra i possibili partenti. Il norvegese già a gennaio era stato vicino al trasferimento in Germania, all Augsburg. Adesso il centrocampista della Sampdoria è conteso t ...