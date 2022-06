Di Biagio: «Sarà un mercato non eclatante, acquisti a livello numerino» (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex c.t. dell’Under 21 Di Biagio ha analizzato il calciomercato delle squadre di Serie A Gigi Di Biagio, ex c.t. dell’Under 21 e per un breve periodo anche della Nazionale maggiore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A. INTER–JUVE–MILAN – «L’Inter, la Juve e il Milan hanno una base talmente importante che penso non ci Sarà una grandissimo mercato. Penso ci saranno operazioni più che altro a livello numerico, per allungare la rosa. A livello qualitativo, i cosiddetti colpi, si conteranno sulle dita di una mano. Uno potrebbe farlo la Juve con Pogba o l’Inter con Dybala. Poi comunque è ancora presto per dare giudizi definitivi visto che il mercato non si è ancora ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex c.t. dell’Under 21 Diha analizzato il calciodelle squadre di Serie A Gigi Di, ex c.t. dell’Under 21 e per un breve periodo anche della Nazionale maggiore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciodelle squadre di Serie A. INTER–JUVE–MILAN – «L’Inter, la Juve e il Milan hanno una base talmente importante che penso non ciuna grandissimo. Penso ci saranno operazioni più che altro anumerico, per allungare la rosa. Aqualitativo, i cosiddetti colpi, si conteranno sulle dita di una mano. Uno potrebbe farlo la Juve con Pogba o l’Inter con Dybala. Poi comunque è ancora presto per dare giudizi definitivi visto che ilnon si è ancora ...

