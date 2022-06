Calendario Giochi del Mediterraneo 2022: orari giornalieri, programma, tv, streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi, venerdì 24 giugno, scatterà la 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà fino al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: sono in programma gare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle quali 112 maschili e 92 femminili. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Oltre agli eventi inseriti nel programma ufficiale, gli scacchi saranno presenti come disciplina dimostrativa. Il broadcaster internazionale della manifestazione sarà l’EBU, quindi la RAI potrà trasmettere l’evento. Di seguito il Calendario della 19ma edizione dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi, venerdì 24 giugno, scatterà la 19ma edizione deidel, che si terrà fino al 6 luglioad Orano, in Algeria: sono ingare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle quali 112 maschili e 92 femminili. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Oltre agli eventi inseriti nelufficiale, gli scacchi saranno presenti come disciplina dimostrativa. Il broadcaster internazionale della manifestazione sarà l’EBU, quindi la RAI potrà trasmettere l’evento. Di seguito ildella 19ma edizione dei ...

Pubblicità

espressione24 : L'AQUILA - Proseguono i “Venerdì in centro”, iniziativa dedicata alle famiglie e al divertimento dei più piccoli.… - ilsommotwinter : io farei il calendario asimmetrico in 3D obliqua ossia incroci misti senza stare li a guardare se giochi sei volte… - 10mona17 : RT @Volleyball_it: Giochi del Mediterraneo: Il calendario dei due tornei di Algeria by Luca Muzzioli - - Volleyball_it : Giochi del Mediterraneo: Il calendario dei due tornei di Algeria by Luca Muzzioli - - 3KiB3 : @pastarossa_ Aspetta aspetta Ben! Forse qua c'è elenco COMPLETO di tutte le gare di tutte le discipline. Le date di… -

Calendario Giochi del Mediterraneo 2022: orari giornalieri, programma, tv, streaming OA Sport Video Giochi del Mediterraneo Orano 2022: la partenza dell'Italia L’Italia Team, composta da 370 azzurri, è partita questo pomeriggio dall’Aeroporto di Fiumicino in direzione Orano (Algeria) dove dal 25 ... Scherma, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Diciotto azzurri chiamati a raccolta Tutto pronto per la diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, di scena nella città algerina Orano dal 25 giugno al 5 luglio. Contingente ricco quello che si presenterà sulle pedane per le p ... L’Italia Team, composta da 370 azzurri, è partita questo pomeriggio dall’Aeroporto di Fiumicino in direzione Orano (Algeria) dove dal 25 ...Tutto pronto per la diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, di scena nella città algerina Orano dal 25 giugno al 5 luglio. Contingente ricco quello che si presenterà sulle pedane per le p ...