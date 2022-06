Siccità | la Regione Liguria ai comuni | “Divieto di innaffiare orti e giardini | riempire piscine e lavare le auto”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Diffuse le misure di limitazione degli usi dell'acqua per finalità diverse da quelle potabili e produttive. Le portate dei corsi d'acqua sono significativamente inferiori alla media stagionale, nel ponente ligure addirittura prossime ai minimi storici.

AstroSamantha : Hola Madrid, che oggi ospita il @UNCCD #DesertificationAndDroughtDay! La regione mediterranea è sempre più colpita… - fanpage : Resta senz'acqua la Lombardia. La siccità ha fatto sparire fiumi e gran parte di alcuni laghi della regione. Tra le… - Agenzia_Ansa : Siccità, Cirio: in 170 comuni acqua solo per uso alimentare. Il presidente della Regione Piemonte: interruzione not… - ansa_liguria : Siccità: Regione Liguria scrive linee guida con limiti uso acqua - Provinciagranda : VIDEO Cirio (Regione Piemonte) sulla #siccità: «La politica finisca di inseguire i problemi invece di prevenirli: h… -

A seguito della decisione dellaEmilia - Romagna di dichiarare lo stato di crisi per gli effetti dellaprolungata, anche i Sindaci dei Comuni del territorio reggiano, coordinati dal Presidente della Provincia Giorgio ...e crisi idrica:Liguria scrive ai comuni del territorio Dalle analisi emerge infatti in Liguria una situazione di criticità idrica , soprattutto nel ponente, e un elevato rischio per ...