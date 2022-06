Scissione M5S, Salvini: “Lega non chiede rimpasto” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Un rimpasto di governo dopo la spaccatura nel M5S, con la Scissione di Luigi Di Maio, “non lo chiede la Lega”. Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Monza per sostenere la candidatura del sindaco uscente Dario Allevi. Poi, replicando a chi gli chiedeva se il ministro degli Esteri dovrebbe dimettersi dal suo incarico di governo, Salvini ha spiegato: “Non commento i problemi degli altri”. Quanto ai rumors su un dialogo tra Di Maio e Giorgetti, Salvini ha sottolineato: “Ne parlate voi giornalisti”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Undi governo dopo la spaccatura nel M5S, con ladi Luigi Di Maio, “non lola”. Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo, a Monza per sostenere la candidatura del sindaco uscente Dario Allevi. Poi, replicando a chi gliva se il ministro degli Esteri dovrebbe dimettersi dal suo incarico di governo,ha spiegato: “Non commento i problemi degli altri”. Quanto ai rumors su un dialogo tra Di Maio e Giorgetti,ha sottolineato: “Ne parlate voi giornalisti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

