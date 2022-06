LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurre seconde dietro la Cina (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Terzultima coppia in gara, le ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiiva, che contendono alla Cina la medaglia d’oro. 16.52 Prime, primissime le asiatiche! 95.5667, miglioramento più grande fino ad ora in gara! 16.48 Ora la Cina, con le gemelle Wang: ricordiamo che martedì erano titolari del miglior punteggio. 16.46 Primo posto per l’Italia! 91.3333 per Linda Cerruti e Costanza Ferro, otto decimi di miglioramento per le azzurre! Rimane difficile per il terzo posto, ma le ragazze hanno fatto il loro. 16.45 Brave, brave ragazze! Ora vediamo quale sarà il punteggio assegnato dalla giuria… 16.41 Ma ora è il nostro momento: TOCCA ALL’ITALIA! Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno due punti e mezzo da recuperare per sperare nel bronzo! 16.40 Avanzano un po’ le ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 Terzultima coppia in gara, le ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiiva, che contendono allala medaglia d’oro. 16.52 Prime, primissime le asiatiche! 95.5667, miglioramento più grande fino ad ora in gara! 16.48 Ora la, con le gemelle Wang: ricordiamo che martedì erano titolari del miglior punteggio. 16.46 Primo posto per l’Italia! 91.3333 per Linda Cerruti e Costanza Ferro, otto decimi di miglioramento per le! Rimane difficile per il terzo posto, ma le ragazze hanno fatto il loro. 16.45 Brave, brave ragazze! Ora vediamo quale sarà il punteggio assegnato dalla giuria… 16.41 Ma ora è il nostro momento: TOCCA ALL’ITALIA! Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno due punti e mezzo da recuperare per sperare nel bronzo! 16.40 Avanzano un po’ le ...

