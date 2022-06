“È stata lasciata da sola”: Clarissa Selassiè non può crederci, vendetta del mercoledì sera (Di giovedì 23 giugno 2022) serata indigesta per l’ex gieffina Clarissa Selassiè e le sorelle Lulù e Jessica: festa disertata da numerosi ex compagni di avventura Grande delusione per Clarissa Selassié (screenshot GF Vip)Il compleanno di Lulù Selassié continua ad infiammare il gossip. L’ex gieffina ha spento 24 candeline ad inizio giugno con pochi intimi. Gli impegni di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno infatti spinto la principessina a spostare la festa. Per questo motivo, le tre sorelle Selassié si sono ritrovate ieri sera a Napoli per festeggiare. La scelta di cambiare il giorno della festa sembrerebbe però non aver portato i risultati sperati. Alcune immagini social hanno infatti confermato come ci fossero davvero pochi invitati al party. Un clamoroso colpo di scena viste le premesse ma che sembrerebbe ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022)ta indigesta per l’ex gieffinae le sorelle Lulù e Jessica: festa disertata da numerosi ex compagni di avventura Grande delusione perSelassié (screenshot GF Vip)Il compleanno di Lulù Selassié continua ad infiammare il gossip. L’ex gieffina ha spento 24 candeline ad inizio giugno con pochi intimi. Gli impegni di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno infatti spinto la principessina a spostare la festa. Per questo motivo, le tre sorelle Selassié si sono ritrovate ieria Napoli per festeggiare. La scelta di cambiare il giorno della festa sembrerebbe però non aver portato i risultati sperati. Alcune immagini social hanno infatti confermato come ci fossero davvero pochi invitati al party. Un clamoroso colpo di scena viste le premesse ma che sembrerebbe ...

Pubblicità

silvye6879 : @LaSamy1234 @PozzuTu Io quando vedo dopo 2 mesi ancora video foto di coppia ecc. mi chiedo sempre ma ste persone s… - Francoisvidocq2 : @FranAltomare Specie di somaro di covid sono morti anziani e non con patologie più o meno serie pregresse e la gent… - doublenationale : @Mirko0107 La rabbia ti acceca Mirko, in una coppia le@cose si fanno in due, si io sono stata lasciata dal mio ex m… - LaSamy1234 : @PozzuTu Io sono sconvolta che sono persone mature e si sono dimenticate di come è stata lasciata del mcs di tutto.… - LaSamy1234 : @PozzuTu Sono arrivata a leggere che Lulù sta andando avanti lui non soffre . C'è ne rendiamo conto sta ragazza 'co… -