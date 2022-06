Covid in Campania: contagi schizzano al 27,2%, ricoveri in aumento (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Sono 5.407 i positivi del giorno al Covid in Campania su 19.849 test effettuati per un indice di contagio pari al 27,24% in aumento di tre punti rispetto al 24,2% di ieri. Due le persone decedute nelle ultime 48 ore cui va aggiunta un’altra persona deceduta in precedenza ma registrata soltanto ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 (+6 rispetto a ieri che erano 15). Quelli di degenza ordinaria occupati sono 342, ben 42 in più rispetto al dato di ieri. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 5.407 di cui: Positivi all’antigenico: 5.034 Positivi al molecolare: 373 Test: 19.849 di cui: Antigenici: 15.637 Molecolari: 4.212 Deceduti: 2 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Sono 5.407 i positivi del giorno alinsu 19.849 test effettuati per un indice dio pari al 27,24% indi tre punti rispetto al 24,2% di ieri. Due le persone decedute nelle ultime 48 ore cui va aggiunta un’altra persona deceduta in precedenza ma registrata soltanto ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 (+6 rispetto a ieri che erano 15). Quelli di degenza ordinaria occupati sono 342, ben 42 in più rispetto al dato di ieri. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 5.407 di cui: Positivi all’antigenico: 5.034 Positivi al molecolare: 373 Test: 19.849 di cui: Antigenici: 15.637 Molecolari: 4.212 Deceduti: 2 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma ...

