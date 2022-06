Ciclismo | campionati nazionali a cronometro | Evenepoel | Hayter | Mohoric e Armirail in trionfo Tutti i vincitori

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ricca giornata dicon ledi diversi. La firma di lusso di questo giovedì porta il nome di Remco, che ha letteralmente dominato il Belgio: il vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi ha chiuso in 40’22” i 34,8 km del circuto di Gavere, rifilando 37 secondi di distacco al campione uscente Yves Lampaert e 1’34” sull’ex iridato Victor Campenaerts. Ricordiamo che Wout van Aert non era in gara a causa di un problema al ginocchio, rinuncerà anche alla prova in linea. Ethanha difeso il titolo in Gran Bretagna, dominando la scena lungo i 44,2 km a Dumfries. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha concluso con addirittura 1’14” di margine su Daniel Bigham e 1’31” su James Shaw. Brunoha confezionato uno stupendo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta, a 22 anni, Evenepoel è campione nazionale Belga a crono ??????? #EurosportCICLISMO - IlPedaleRosa : Breganze Millenium, quattro atlete in 'top ten' ai 'Campionati Italiani Cronometro': - GiorgioSilenzi : I campionati italiani dove corre il pluricampione del mondo di specialità non vengono pubblicizzati nemmeno a 50km… - IlPedaleRosa : 'Campionati Italiani XCO', un mese esatto alle sfide tricolori in Valle di Casies: - infoitsport : Ciclismo: Matteo Sobrero ai piedi del podio ai campionati italiani crono -

Una botta al ginocchio in allenamento impedisce al campione della Jumbo Visma di partecipare aiin patria per non compromettere la sua presenza al Tour de France che parte dalla Danimarca, ...In una dichiarazione, la FINA ha rivelato che gli assistenti assunti per lavorare ai... Maratona,, cross country… abbiamo visto tutti immagini in cui alcuni atleti non ...Capannoli, 23 giugno 2022 - A nove giorni dal Campionato Italiano del 3 luglio a Cherasco in Piemonte, una sfida juniores attesa che riporta in Toscana una gara a tappe. E’ il Giro della Valdera organ ...Il campione belga salta i nazionali per una botta al ginocchio in allenamento: non rischia per non compromettere il Tour de France ...