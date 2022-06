Berlusconi | ' Con il Monza sarò ancora protagonista in serie A'

Pubblicità

elio_vito : Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito. - lauraboldrini : A Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra si allea con #Casapound. I candidati di Meloni, Salvini e Berluscon… - Adnkronos : Il livello dei politici occidentali è 'caduto in basso' e 'l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni'. Tutte… - Cortez1958 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ti ricordi che sei passata con Berlusconi e poi hai appoggiato il governo Monti, la… - acajouli : @berlusconi Con santaMartaS'accascia. -

E domani c'è il primo appuntamentola nuova serie A: il varo alle 12 del nuovo calendario del campionato 2022/23, quello dell'esordio del Monza di(e Galliani) nella massima serie.Ballottaggi: selfie e aperitivo per Cav dopo comizio Monza Selfiei suoi sostenitori e un breve aperitivo in un bar per Silvioa Monza. Così il leader di Forza Italia ha chiuso l'...Silvio Berlusconi mattatore durante un comizio elettorale a Monza per sostenere il sindaco uscente Dario Allevi. Prima di concedere il microfono al primo ..."Sono ancora il presidente di club calcistico che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale". Non è passato nemmeno un mese dalla storica promozione in serie A del Monza-. la prima in 110 anni ...