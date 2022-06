Alex Belli prende il posto di Raffaele Giordano a Un Posto al Sole? Tutta la verità

(Di giovedì 23 giugno 2022) In questi giorni sta facendo discutere tantissimo una voce che vedere ildia Unalla. Giorni di paura per tutti i fan di ‘Unal’. Infatti proprio nelle ultime settimane si vociferava un ingresso nel cast di, con l’attore L'articolo proviene da Inews24.it.

e Delia Duran: passione a Mykonos Dopo la loro partecipazioni al Grande Fratello VIP 6 e la momentanea crisi dovuta alla "chimica artistica" nata con Soleil Sorge, sembra tornato il sereno ...Grande fratello vip, Soleil Sorge lontana dal web: il motivo Dopo aver appassionato i telespettatori con il triangolo condiviso insieme ade la promessa sposa dell'attore, Delia Duran, al Grande fratello vip, per poi affermarsi come volto tv dell'anno facendosi ingaggiare anche nel cast de La pupa e il secchione 2022 e L'...In questi giorni sta facendo discutere tantissimo una voce che vede Alex Belli prendere il posto di Raffaele Giordano a Un Posto al Sole: tutta la verità. Giorni di paura per tutti i fan di ‘Un Posto ...Alex Belli e Delia Duran sono ancora in vacanza a Mykons. La coppia è stata paparazzata mentre si scambia baci appassionati ed effusioni.