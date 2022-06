Traffico Roma del 22-06-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione critica la situazione sul raccordo dove una manifestazione tra Tiburtina e La Rustica blocca il Traffico a partire dalla Bufalotta sempre in interna code e rallentamenti Casilina El Ostiense in carreggiata esterna code a tratti tra la Salaria La Pisana e poi all’altezza della Roma Fiumicino sul tratto Urbano della A24 ci sono difficoltà di immissione sul raccordo e le file iniziano da torcere Isa già anche verso il centro con code da Viale Togliatti alla tangenziale su quest’ultima Traffico incolonnato a partire dalla 24 fino a Corso Francia direzione Olimpico attenzione Inoltre è un incidente all’altezza di uscita per viale Libia Traffico in coda sulla Pontina tra Spinaceto e via dell’Oceano Atlantico verso l’Eur ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione critica la situazione sul raccordo dove una manifestazione tra Tiburtina e La Rustica blocca ila partire dalla Bufalotta sempre in interna code e rallentamenti Casilina El Ostiense in carreggiata esterna code a tratti tra la Salaria La Pisana e poi all’altezza dellaFiumicino sul tratto Urbano della A24 ci sono difficoltà di immissione sul raccordo e le file iniziano da torcere Isa già anche verso il centro con code da Viale Togliatti alla tangenziale su quest’ultimaincolonnato a partire dalla 24 fino a Corso Francia direzione Olimpico attenzione Inoltre è un incidente all’altezza di uscita per viale Libiain coda sulla Pontina tra Spinaceto e via dell’Oceano Atlantico verso l’Eur ...

Pubblicità

JellyRogerXIII : RT @localteamtv: Roma, la Polizia ha rimosso gli attivisti di Ultima Generazione che stavano bloccando il traffico in protesta all'altezza… - VAIstradeanas : 09:38 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - gsartecucina : RT @localteamtv: Roma, la Polizia ha rimosso gli attivisti di Ultima Generazione che stavano bloccando il traffico in protesta all'altezza… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Tuscolana (Gra-Arco di Travertino) - arci_666 : RT @localteamtv: Roma, la Polizia ha rimosso gli attivisti di Ultima Generazione che stavano bloccando il traffico in protesta all'altezza… -