Otto e Mezzo | Andrea Scanzi avvelenato contro Di Maio | “Quando ti liberi di una serpe in seno…”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In una torrida serata d’estate Luigi Diha detto basta al Movimento 5 Stelle, e lo ha fatto rinnegando il Movimento 5 Stelle. Luigi Diè il politico che forse più di tutti si è allontanato dall’ideologia del Movimento degli esordi ed è anche quello che ha avuto la carriera politica più rosea -e se consideriamo che quello che è rimasto più fedele a quell’ideologia è Alessandro Di Battista, finito nel dimenticatoio politico, c’è molto su cui riflettere. L’attuale Ministro degli Esteri ieri ha lasciato il M5S chiarendo, soprattutto, che non è per niente vero che “uno vale uno”, frase carissima ai fondatori Grillo e Casaleggio, e che anzi bisogna accettare che per incarichi di responsabilità serve selezionare con attenzione: “per fare progredire l’Italia da Nord a Sud abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità, ...

Otto e Mezzo Roma, 22 giu. (askanews) - Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo nella puntata di stasera, mercoledì 22 giugno, in onda dalle 20.30 su La7. In ...Un deputato e un senatore. È tutto quel che resta degli M5s in Sardegna passati quattro anni e mezzo dalle Politiche del 2018, quando gli stellati dell'Isola conquistarono a Montecitorio undici scrann ...