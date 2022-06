Napoli-Bari | Errico | “Dal 2024 progressive riduzioni dei tempi di viaggio“

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “I lavori per il completamento della linea Alta Velocità/Alta Capacità, che consentirà entro ildi realizzare il collegamento diretto tra il capoluogo campano e quello pugliese, stanno procedendo speditamente ed oggi è stato abbattuto l’ultimo diaframma nella galleria Monte Aglio”. Ad affermarlo è Fernando, Delegato del Presidente De Luca per la. “La– continua– rappresenta la prima e più avanzata opera che il Gruppo FS sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia ed oggi con l’abbattimento dell’ultimo diaframma ai completerà un tunnel lungo 4 km che unisce Maddaloni e Valle di Maddaloni. Con il completamento della ...

Sono i numeri del tunnel del Monte Aglio sulla linea Alta Velocità, che portano ad oltre il 60% lo stato di avanzamento dei lavori sul secondo lotto Cancello - FrassoTelesino della ...ASSE FONDAMENTALE 22 giugno 2022 15:20 Tav, abbattuto l'ultimo diaframma: i treni viaggeranno dal 2024 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Dal 2024 la Tav (Treno ad Alta Velocità) Napoli-Bari collegherà le due città in tre ore, contro le attuali quattro ore e più, bypassando la stazione di Caserta. Tav Napoli-Bari, dal 2024 in tre ore La ...È stato abbattuto oggi l’ultimo diaframma nella Galleria Monte Aglio, tappa fondamentale per il completamento della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari che, entro il 2024, consentirà di re ...